Рогозин: санкции Литвы не ограничат поставки двигателей из ОКБ "Факел"

Глава "Роскосмоса" не видит препятствий по транспортировке двигателей.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что санкции Литвы не ограничат поставки двигателей , произведенных входящим в госкорпорацию ОКБ "Факел". Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире телеканала "Россия-24". Глава компании уточнил, что в ограничительный пакет западных мер попадает и реактивное топливо, необходимое для работы двигателей.

Мы не считаем, что даже эти во многом антизаконные санкции, которые введены с подачи ЕС, могут ограничить поставки нам этих двигателей. Для этого есть и воздушный мост, и паромная переправа. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что еще 18 июня Литва уведомила местные власти о том, что прекращает пропускать попавшие под санкции товары, транзитом проходящие по железной дороге из российской территории до Калининградской области. А 21 июня стало известно о том, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

Рогозин: в России стартовало производство серийных ракет "Сармат".

Фото и видео: Вконтакте / "Роскосмос"