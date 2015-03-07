Рогозин: в России стартовало производство серийных ракет "Сармат"

Глава "Роскосмоса" сообщил о готовности к новым летно-конструкторским испытаниям.

В России стартовало производство серийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Соответствующее заявление сделал во время эфира на телеканале "Россия-24" генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Эксперт пояснил, что созданием вооружения занимается его профильное ведомство.

Конечно, мы уже приступили к созданию серийных ракет. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмос"

Эксперт добавил, что первым новейшие ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения. Военные дислоцируются в Красноярском крае. Войска будут оснащены "Сарматами" до конца 2022 года. В "Роскосмосе" уже готовятся ко второму летно-конструкторскому запуску МБР "Сармат", а мероприятия движутся по заранее установленному совместно с министерством по обороне графику.

Рогозин: у "Роскосмоса" до сих пор масса претензий к американской стороне.

Фото и видео: Вконтакте / "Роскосмос"