Рогозин: у "Роскосмоса" до сих пор масса претензий к американской стороне

Генеральный директор государственной космической корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что у специалистов до сих пор остается масса претензий к американской стороне. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что продолжение переговоров по перекрестным полетам с Вашингтоном никак не связано с пересмотром позиции по отношению к США.
…У нас до сих пор масса претензий к тому, как они себя ведут, и требования остаются в полной силе: они должны отменить незаконные санкции, введенные против наших ключевых предприятий.
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Эксперт пояснил, что миссия необходима ради обеспечение надежной работы двух транспортных систем - отечественного "Союза МС" и американского Crew Dragon, а также для безопасности Международной космической станции и планеты. Дмитрий рогозин рассказал, что космонавтам придется научиться понимать устройство американских кораблей, а американский бортинженер получит возможность возможность летать на российском "Союзе".
Рогозин не верит в реализацию ExoMars совместно с Европой.
Фото и видео: Вконтакте / "Роскосмос"
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