Рогозин: у "Роскосмоса" до сих пор масса претензий к американской стороне

Глава "Роскосмоса" объяснил продолжение программы перекрестных полетов с США.

Генеральный директор государственной космической корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что у специалистов до сих пор остается масса претензий к американской стороне. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что продолжение переговоров по перекрестным полетам с Вашингтоном никак не связано с пересмотром позиции по отношению к США.

…У нас до сих пор масса претензий к тому, как они себя ведут, и требования остаются в полной силе: они должны отменить незаконные санкции, введенные против наших ключевых предприятий. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт пояснил, что миссия необходима ради обеспечение надежной работы двух транспортных систем - отечественного "Союза МС" и американского Crew Dragon, а также для безопасности Международной космической станции и планеты. Дмитрий рогозин рассказал, что космонавтам придется научиться понимать устройство американских кораблей, а американский бортинженер получит возможность возможность летать на российском "Союзе".

Рогозин не верит в реализацию ExoMars совместно с Европой.

Фото и видео: Вконтакте / "Роскосмос"