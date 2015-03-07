Рогозин не верит в реализацию ExoMars совместно с Европой

Дмитрий Рогозин не думает, что ЕС согласится продолжать миссию.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что не верит в реализацию второй части проекта ExoMars совместно с Европой. Соответствующее заявление генеральный директор компании сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт уточнил, что британский источник уведомил госкорпорацию РФ от имени Европейского космического агентства, что будет просить о согласии на миссию.

…Вместе с руководителей Йозефом Ашбахером обратится к конгломерату стран ЕС, которые являются участниками космического сообщества, за получением согласия на 2024 год. Я в это не верю. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин добавил, что в качестве одного из вариантов рассматривалось возвращение к совместной работе над европейской миссией с возможным пуском ракеты-носителя в 2024 году. Вторым возможным вариантом действий является прекращение взаимодействия, а также отправка европейского оборудования из России обратно. Глава "Роскосмоса" пояснил, что с учетом происходящего в регионе безумия, столицы Европы готовы жертвовать не только совместными программами, но также и благополучием и безопасностью собственных граждан.

"Роскосмос" рассказал о работах по проекту "Байтерек" на космодроме Байконур.

Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос