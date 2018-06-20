Испанцы обвинили "Красную Шапочку" в сексизме

Что конкретно не понравилось проверяющим в сказке, не уточняется.

Общественная организация "Ассоциация пространства и досуга" провела проверку в одной из школьных библиотек в Барселоне. В результате из свободного доступа были изъяты около 200 произведений, которые специалисты посчитали сексистскими. Об этом пишет The Guardian.

По мнению активистов, все изъятые произведения пропагандируют гендерные стереотипы и не несут никакого педагогического смысла. В число сексистских книг попала "Красная Шапочка". Что конкретно не понравилось проверяющим в сказке, не уточняется.

Всего эксперты проанализировали персонажей 600 книг. В 30 % произведений нашли признаки сексизма. Книжки, не прошедшие отбор, заменили на менее сексистские.

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