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Выборжанин понесет наказание за экстремизм в молельной комнате
Сегодня, 14:33
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KaterinaKono13

Выборжанин понесет наказание за экстремизм в молельной комнате

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Мужчина спрятал одну из запрещенных книг между другими книгами в церковной библиотеке.

В минувшую среду, 17 апреля, выборжанину вынесли обвинительный вердикт за то, что тот занимался распространением материалов экстремистского характера.

Мужчина спрятал одну из запрещенных книг между другими книгами в церковной библиотеке. Правоохранительные органы не уточняют название запрещенной книги.

В отношении 28-летнего приезжего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Производство и распространение экстремистских материалов". Суд вынес обвинительный приговор и наказание в виде штрафа.

Источник: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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