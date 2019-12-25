Ситуацию с собаками из психбольницы имени Кащенко прокомментировал помощник главврача

По словам Цветкова, питомцев никто убивать не собирается.

Ситуацию с собаками Найдой и Шариком, которые нуждаются в передержке, в субботу, 1 мая, прокомментировал Павел Цветков, помощник главного врача психбольницы имени П.П. Кащенко. Об этом сообщил "Мегаполис".

По словам Цветкова, питомцев никто убивать не собирается, более того, распоряжения от главного врача об уничтожении не было. Цветков отметил, что собакам не место на территории учреждения, потому что они "везде бегают, лают на персонал и на пациентов".

Напомним, 1 мая, стало известно, что две взрослые собаки Найда и Шарик нуждаются в хозяине или временной передержке. Об этом рассказала Галина, юрист, она консультирует работников учреждения по соответствующим вопросам. От них она узнала, что один из питомцев гавкнул на главного врача, и тот дал указание избавиться от собак. По ее словам, животных хотят застрелить или убить, а у сотрудников нет возможности забрать к себе или оплатить содержание собак.

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