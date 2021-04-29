Зверь пытался найти себе пропитание.

Белый медведь подкрался к российскому рыбаку и ограбил его. Об этом рассказали журналисты "Сахамедиа". По информации от источника, дикий зверь подобрался к мужчине около села Развилка Томпонского района Якутии. Местный житель ловил рыбу в реке Восточная Хандыга. Очевидец успел снять на телефон, как животное перевернуло ящик с рыбацкими принадлежностями в поисках пищи.

Зацепил одну удочку, куда-то с ней ушел и опять пришел...вообще не боится. речь рыбака

Местный житель объяснил, что не смог прогнать незваного гостя даже при помощи автомобильного сигнала, так как зверь не стал реагировать на гудок. Данный медведь уже не раз попадал в поле зрения людей. Специалисты Государственной инспекции по экологическому надзору обещают провести мониторинг.

Красноярские вахтовики передали зоопарку спасенного белого медвежонка.

Видео: TG / True Chp