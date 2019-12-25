Зверя передали на уход сотрудникам Московского зоопарка.

Красноярские вахтовики передали зоопарку спасенного белого медвежонка. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представитель директор парка "Роев ручей" Андрей Горбань. По информации от специалиста, дикий зверь доставлен в Московский зоопарк.

Напомним, что на севере Красноярского края вахтовики подкармливали медвежонка, который остался без матери. Малыш прибился к людям, когда ему было шесть-восемь месяцев. В течение нескольких месяцев специалисты давали гостью лакомства.

Затем вахта сменилась. Вот один из вылетевших рассказал о нем человеку из Красноярска, а тот уже обратился ко мне. Пока мы связывались с уезжающими, оказалось, что все уже покинули это место. Уезжали на два месяца, консервировали базу. директор парка "Роев ручей" Андрей Горбань

Связь с медвежонком была восстановлена спустя две недели после прибытия в регион новой смены вахтовиков. Животное вышло на соседнюю базу, находящуюся в 40 километрах от предыдущей. Специалисты полагают, что зверь доел весь мусор, оставшийся на базе. На кадрах видно, что медведь исхудал. Зоологи приняли решение забрать малыша из дикой природы, так как он не умеет охотиться. Оставить его на базе не представлялось возможным, так как это скажется на безопасности людей, когда животное подрастет.

Медведь погнался за едущим по горной дороге велосипедистом.

Фото: Telegram/LifeShot