В Уайтфише барибал решил догнать человека.

Медведь погнался за едущим по горной дороге велосипедистом. Об этом рассказали журналисты издания Unilad со ссылкой на представителей американской компании Montana Knife Company. Она занимается продажей товаров для туристов. Фирма поделилась роликом, на котором барибал (или черный медведь) решил догнать спортсмена на транспортном средстве.

Инцидент зафиксирован в районе города Уайтфиш в штате Монтана. На кадрах видно, что человек двигается по трассе, которая огибает гору. В нему начинает бежать по склону горы медведь. Животное достигает дороги в тому моменту, когда человек уже проехал участок. Однако зверь не сдается и начинает двигаться наперерез. В СМИ утверждают, что никто не пострадал.

Короткое напоминание, что Монтана — это вам не "Диснейленд" заявление Unilad

Напомним, что барибал является самым распространенным в Северной Америке видом медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра при весе в 360 кг. Не чаще раза в год нападения медведей приводят к человеческой гибели.

С 1 мая повышается стоимость взрослого билета в Ленинградский зоопарк.

Видео: Facebook / Montana Knife Company