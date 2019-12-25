С 1 мая повышается стоимость взрослого билета в Ленинградский зоопарк

Цены на остальные категории посетителей останутся прежними.

С 1 мая повышается стоимость взрослого входного билета в Ленинградский зоопарк. Билет на одно посещение будет стоить 600 рублей. Цены на остальные категории посетителей останутся прежними. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.





Повышение стоимости взрослого билета связано с ростом цен на корма для животных и другие необходимые расходы. Средства используются для развития зоопарка.

Ранее стало известно, что после смерти Услады в Ленинградском зоопарке появится новый медведь.

Фото: Piter.tv