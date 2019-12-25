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С 1 мая повышается стоимость взрослого билета в Ленинградский зоопарк
Сегодня, 15:31
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nastya960

С 1 мая повышается стоимость взрослого билета в Ленинградский зоопарк

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Цены на остальные категории посетителей останутся прежними.

С 1 мая повышается стоимость взрослого входного билета в Ленинградский зоопарк. Билет на одно посещение будет стоить 600 рублей. Цены на остальные категории посетителей останутся прежними. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка. 



Повышение стоимости взрослого билета связано с ростом цен на корма для животных и другие необходимые расходы. Средства используются для развития зоопарка.

Ранее стало известно, что после смерти Услады в Ленинградском зоопарке появится новый медведь.

Фото: Piter.tv

Теги: билеты, ленинградский зоопарк
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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