Сытный рынок временно закрыли из-за несоблюдения антиковидных требований

В мясном, рыбном и молочном отделах не было гигиенических раковин, нет графика уборки и дезинфекции, никто не борется с грызунами.

В пятницу, 21 января, Петроградский суд Петербурга приостановил работу ООО "Сытный рынок" на 35 суток из-за нарушения санитарных норм, в том числе связанных с коронавирусом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В результате проверки 16 декабря были выявлены нарушения. Так, в здании не проводили обеззараживание воздуха, антисептических средств не было на входе и уборных. В мясном, рыбном и молочном отделах не было гигиенических раковин, нет графика уборки и дезинфекции, никто не борется с грызунами.

Защита обратила внимание на то, что в помещении высотой 12 метров обеззараживание воздуха смысла не имеет, циркуляция воздуха обеспечивается регулярными проветриваниями и вентиляцией. На рынке продают продукцию фермеры, поэтому его закрытие приведет к большим финансовым потерям.

Напомним, что недавно Кузнечный рынок временно прекратил работу в Петербурге. Он закрылся на санитарную неделю. Арендаторы предполагают, что это связано со сменой управляющей организации.

Ранее в Петербурге бойкот против QR-кодов поддерживает более 170 заведений. В списке находятся кальянные, магазины, бары, рестораны и не только.

Фото: pexels

