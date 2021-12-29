Кузнечный рынок временно прекратил работу в Петербурге

С 20 января Кузнечный рынок в Петербурге закрылся на санитарную неделю. Арендаторы предполагают, что это связано со сменой управляющей организации, передают "Невские новости".
В конце прошлого года рынок передали одной из структур Смольного. Ранее он находился в ведении государственного Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга.
По данным распоряжения комитета имущественных отношений, арендодателем теперь выступает Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг. Эта организация уже управляет двумя рынками в Петербурге — Хасанским и Гражданским. Прибыль от аренды идет в городской бюджет.
Ранее стрит-ритейл Петербурга в 2021 году приблизился к допандемийным показателям. Ситуацию на рынке восстановили в том числе благодаря партнерским отношениям и компромиссному способу решения непредвиденных ситуаций.
Фото: Вконтакте / Кузнечный рынок
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все