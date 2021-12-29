После модернизации на Кузнечном рынке появятся фермы и фудкорты

По словам Ситова, основная концепция - фермеры, фудкорты и самоокупаемость.

Стало известно, что в Кузнечном рынке пройдет модернизация. В ближайшие три месяца рынок будет работать в прежнем режиме. Об этом 25 января рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в беседе с "Невскими новостями".

По словам Ситова, основная концепция - фермеры, фудкорты и самоокупаемость. За три месяца будет разработана концепция, после этого начнется поиск инвесторов для развития определённых зон рынка.

Напомним, что в субботу, 22 января, работу возобновил после санитарной недели Кузнечный рынок. Известно, что рынок закрыли 20 января. Возможной причиной решения стала смена управляющей компании. Отметим, что ведением рынка теперь занимается Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Ранее он находился в ведении государственного Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга.

Ранее Сытный рынок временно закрыли из-за несоблюдения антиковидных требований. В мясном, рыбном и молочном отделах не было гигиенических раковин, нет графика уборки и дезинфекции, никто не борется с грызунами.

Фото: Вконтакте / Кузнечный рынок