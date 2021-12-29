Продавцы вновь открывают прилавки на Кузнечном рынке

Покупателей здесь принимают с 8:00 до 20:00.

В субботу, 22 января, работу возобновил после санитарной недели Кузнечный рынок. Об этом сообщили в группе ярмарки в соцсети "ВКонтакте". Отметим, что посетителей здесь принимают с 8:00 до 20:00.

Известно, что рынок закрыли 20 января. Возможной причиной решения стала смена управляющей компании. Отметим, что ведением рынка теперь занимается Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Ранее он находился в ведении государственного Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 4% компаний отправляют работников на удаленку из-за "омикрона".

Фото: Вконтакте / Кузнечный рынок