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Продавцы вновь открывают прилавки на Кузнечном рынке
Сегодня, 9:32
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Продавцы вновь открывают прилавки на Кузнечном рынке

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Покупателей здесь принимают с 8:00 до 20:00. 

В субботу, 22 января, работу возобновил после санитарной недели Кузнечный рынок. Об этом сообщили в группе ярмарки в соцсети "ВКонтакте". Отметим, что посетителей здесь принимают с 8:00 до 20:00. 

Известно, что рынок закрыли 20 января. Возможной причиной решения стала смена управляющей компании. Отметим, что ведением рынка теперь занимается Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Ранее он находился в ведении государственного Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 4% компаний отправляют работников на удаленку из-за "омикрона".

Фото: Вконтакте / Кузнечный рынок

 

Теги: кузнечный рынок, открытие, питание, продажи, продукты, санитарные условия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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