В Петербурге 4% компаний отправляют работников на удаленку из-за "омикрона"

В России 11% компаний планируют или уже отправили сотрудников на удаленный формат работы из-за распространения "омикрон"-штамма. Такие данные привели аналитики сервиса SuperJob.
В Москве таких работодателей больше, чем в среднем по стране (14%), а вот в Петербурге насчитывается всего 4% компаний, в которых готовы отправить работников на удаленку.
На сегодня сотрудники, работающие удаленно, имеются в 31% организаций. В большей степени на удаленку перешли работники в следующих сферах: информационные технологии (об этом сообщили 22% работодателей), управление персоналом и рекрутинг (21%) и продажи (17%).
Ранее Международная организация труда (МОТ) предположила, что в этом году число безработных в мире составит 207 млн человек. Связано это с последствиями коронавируса, в том числе со штаммами "дельта" и "омикрон". Повлияла на такой прогноз и неопределенность насчет будущей эволюции пандемии.
Фото: pexels.com
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