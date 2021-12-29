В Петербурге 4% компаний отправляют работников на удаленку из-за "омикрона"

По всей России насчитывается 11% компаний, готовых отправить сотрудников на удаленку из-за "омикрон"-штамма.

В России 11% компаний планируют или уже отправили сотрудников на удаленный формат работы из-за распространения "омикрон"-штамма. Такие данные привели аналитики сервиса SuperJob.

В Москве таких работодателей больше, чем в среднем по стране (14%), а вот в Петербурге насчитывается всего 4% компаний, в которых готовы отправить работников на удаленку.

На сегодня сотрудники, работающие удаленно, имеются в 31% организаций. В большей степени на удаленку перешли работники в следующих сферах: информационные технологии (об этом сообщили 22% работодателей), управление персоналом и рекрутинг (21%) и продажи (17%).

Ранее Международная организация труда (МОТ) предположила, что в этом году число безработных в мире составит 207 млн человек. Связано это с последствиями коронавируса, в том числе со штаммами "дельта" и "омикрон". Повлияла на такой прогноз и неопределенность насчет будущей эволюции пандемии.

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