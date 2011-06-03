Эксперт объяснил, почему россияне все чаще переходят с удаленки в офис

Зулия Лоикова оценила условия, которые работодатели могут предложить сотрудникам.

Российский HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова объяснила журналистам телеканала "360.ru", почему граждане страны все чаще выбирают офис, а не удаленную работу. Причиной снижения популярности "удаленки" она назвала стремление работодателей устанавливать более жесткий контроль над сотрудниками, а также в намерении самих работников, которые недовольны минусами домашнего труда.

В России вообще в целом подход "красного менеджмента". Это когда руководители стараются все контролировать, и они привыкли сверху ставить задачи, это в большинстве своем. Поэтому им проще управлять, когда они видят человека на месте. Зулия Лоикова, эксперт

Известно, что в некоторых системах ни при каких обстоятельствах нельзя вводить удаленную работу из-за риска "слива" информации. В качестве примера Зулия Лоикова назвала финансовые структуры, обладающие конфиденциальными данными. Также многие работодатели не могут перейти на гибридную работу или удаленку из-за сложности бизнес-процессов. В настоящее время некоторые сотрудники просят вернуться на рабочее место в офис,так как им крайне сложно, а у кого-то просто нет возможности адаптировать под себя бесшумное рабочее место в условиях квартиры. Эксперт дала рекомендацию работодателям давать сотрудникам выбор между удаленкой, гибридом и офисной работой. Это даст преимущество компании в галах кандидатов на должность. В целом, популярность форматов будет зависеть в будущем от экономической ситуации в стране, законодательных нормативов и трендами поведения.

Сейчас у нас находятся несколько поколений на рынке труда. Безусловно, молодому поколению гораздо [более] импонирует, когда есть такой выбор и не нарушена свобода этого выбора. Зулия Лоикова, эксперт

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Фото: Piter.tv