Запуск программы мобильности между вузами Дальнего Востока усилит подготовку кадров

Ольга Петрова призвала сотрудничать участников программы "Приоритет-2030".

Создание программы мобильности между высшими учебными учреждениями Дальнего Востока, участниками программы "Приоритет-2030. Дальний Восток" позволит региональным властям улучшить системную подготовку профессиональных кадров. Такое мнение выразила российский заместитель министра по науке и высшего образования Ольга Петрова, выступая на профильной сессии ВЭФ "Воспроизводство кадров на Дальнем Востоке: как учить тех, кто учит?". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Чиновница призвала коллег переходить от от "мнимой конкуренции" к сотрудничеству и кооперации.

Здесь 39 университетов, из которых 17 в этой программе, 2 передовые инженерные школы. Объединение ресурсов позволит сформировать те кадры, которые будут дальше учить лучших студентов Ольга Петрова, эксперт

Большинство петербуржцев отрицательно относятся к ЕГЭ.

Фото и видео: ВЭФ 2024