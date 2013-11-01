Каждый второй выпускник вуза, поступивший по результатам Единого госэкзамена, выступил с одобрением ЕГЭ.

Большинство петербуржцев отрицательно относятся к ЕГЭ. В ходе опроса к такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob.

Каждый второй выпускник вуза, поступивший по результатам Единого госэкзамена, выступил с одобрением ЕГЭ: 50% считают, что современная система вступительных испытаний облегчила их поступление. Каждый пятый говорит, что поступление по ЕГЭ скорее помешало ему.

Среди поступавших в вузы по результатам вступительных экзаменов 24% уверены, что по результатам ЕГЭ поступить легче. Старую систему поступления по результатам вступительных экзаменов считают более простой и понятной 4 из 10 петербуржцев, поступавших в вузы именно так.



В общей сложности,, 22% экономически активных граждан Петербурга относятся к ЕГЭ положительно, 57% – отрицательно. Женщины в целом более лояльно относятся к ЕГЭ, чем мужчины. Больше всего же сторонников ЕГЭ — среди горожан до 24 лет, так как они не знают других форм аттестации.

В этом году в Петербурге ЕГЭ сдали 82,3 тыс. выпускников.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по образованию, Санкт-Петербург