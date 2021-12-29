Стрит-ритейл Петербурга в 2021 году приблизился к допандемийным показателям

Ситуацию на рынке восстановили в том числе благодаря партнерским отношениям и компромиссному способу решения непредвиденных ситуаций.

В четверг, 20 января, в пресс-службе международной консалтинговой компании Knight Frank сообщили, что в 2021 году стрит-ритейл в Петербург смог приблизиться к допандемийным показателям.

Например, выросло число арендаторов, которые заняли свободные помещения, на 1% вырос объем площадей данного формата. Специалисты отметили, что это, прежде всего, связано с приспособлением и реконструкцией ранее не используемых помещений. Восстановить ситуацию на рынке также помогли партнерские отношения и компромиссный способ решения непредвиденных ситуаций.

Свободных площадей стало 9%. Открытых помещений стало на 26% больше, чем закрытых.

Специалисты предполагают, что в этом году рынок восстановится полностью.

Фото: Piter.tv