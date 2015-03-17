На реставрацию Сытного рынка потратят 150 млн рублей

Несмотря на снижение популярности рынков среди горожан из-за распространения сетевых магазинов и онлайн-торговли, владельцы Сытного рынка не собираются радикально менять концепцию заведения.

В Петербурге стартовала работа над проектом реставрации и адаптации под современные нужды здания Сытного рынка, расположенного на Петроградской стороне и построенного в 1913 году архитектором Марианом Лялевичем. Подробности приводит "Петербургский дневник".

Это здание является единственным в городе дореволюционным сооружением, сохранившим свою первоначальную рыночную функцию. В советские годы здесь располагался один из колхозных рынков Ленинграда. Несмотря на снижение популярности рынков среди горожан из-за распространения сетевых магазинов и онлайн-торговли, владельцы Сытного рынка не собираются радикально менять концепцию заведения.

Директор по развитию Сытного рынка Мария Элькина добавила, что в настоящий момент ведутся переговоры с архитектурными бюро, которые займутся реставрационными работами. Проект предполагает минимальное вмешательство в существующую структуру торгового зала, при этом исторические элементы будут бережно восстановлены, а устаревшая инженерная инфраструктура заменена. В планах также установка временных конструкций, которые гармонично впишутся в облик здания и сделают его более привлекательным для посетителей.

Ранее мы сообщили о том, что проект выставочного центра на Большой Пушкарской согласовали в КГА.

Фото: предоставлено владельцами Сытного рынка