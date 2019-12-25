Проект выставочного центра на Большой Пушкарской согласовали в КГА

Согласно проекту, разработанному ООО "Архитектурная мастерская Юсупова", в здании разместится выставочный зал.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) утвердил внешний вид выставочного центра, который планируется построить на месте одноэтажного здания на Большой Пушкарской улице, дом №10, литера Ж. Эта информация была опубликована на сайте КГА.

Здание, расположенное на улице Лизы Чайкиной, было построено в 1937 году для нужд фабрики "Светоч". После реконструкции оно будет преобразовано в двухэтажное строение.

Согласно проекту, разработанному ООО "Архитектурная мастерская Юсупова", в здании разместится выставочный зал. Осенью 2024 года проект реконструкции одноэтажного здания был согласован с комитетом по охране памятников. В декабре 2024 года Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию здания с его последующей адаптацией под объект культурно-досуговой деятельности. Срок действия данного разрешения истекает в конце 2026 года.

Ранее петербуржцам показали, где планируется построить вестибюли "Театральной".

Фото: КГА