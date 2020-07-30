Системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в зоне спецоперации

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения СВО два снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Мирное и Пшеничное Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции российскими представителями было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), а также 426 зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России