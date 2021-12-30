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Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила до 115 украинских военных, а также 10 единиц техники, включая одну боевую машину пехоты Bradley, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов в Запорожской области. Противник пытался пробиться вблизи населенного пункта Работино. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что на сутки на ореховском тактическом направлении ВС РФ в результате огневого поражения остановили и отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод противника, который проводил разведку боем.

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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