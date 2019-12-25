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Система оплаты парковки в Петербурге восстановлена
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Система оплаты парковки в Петербурге восстановлена

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Машины контролирующей инспекции возобновили патрулирование в 12:54.

В четверг, 7 сентября, систему оплаты парковки в Петербурге удалось восстановить после непродолжительного сбоя. Об этом пишет Telegram-канал СПб ГКУ "Городской центр управления парковками".

По данным организации, машины контролирующей инспекции возобновили патрулирование в 12:54.

Водителям сообщили, что время для оплаты стоянки и выезда с парковки ещё есть.

Ранее мы сообщили о том, что в Комитете по транспорту подвели итоги первого месяца работы платной парковки на Петроградской стороне.

Фото: Piter.TV

Теги: платная парковка, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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