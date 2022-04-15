В Комитете по транспорту подвели итоги первого месяца работы платной парковки на Петроградской стороне

По сравнению с июлем 2022 года, средняя скорость транспорта выросла на 1,2% с 25,8 до 26,14 км/ч.

В пятницу, 1 сентября, Комтранс подвел итоги первого месяца работы платной парковки в Петроградском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По сравнению с июлем 2022 года, средняя скорость транспорта выросла на 1,2% с 25,8 до 26,14 км/ч. Кроме того, на магистральных дорогах района рост скорости зафиксирован в два раза больше – 27,8 км/ч.

Снизился и уровень загрузки улиц на 20%, а средняя задержка движения упала на 10%.

Напомним, что платная парковка заработала на Петроградке 1 июля. На 141 улице появилось 10 тыс. парковочных мест.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заработала поминутная оплата парковки.

Фото: Piter.TV