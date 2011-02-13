В Петербурге заработала поминутная оплата парковки

С 1 сентября 2023 года, заработала поминутная оплата стоянки в зоне платной парковки Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Поминутная оплата действует, начиная с первой минуты второго часа размещения автомобиля на платной парковке. Внести плату можно заранее – одновременно с оплатой за первый час стоянки или непосредственно до окончания периода уже оплаченного времени.
Минута стоянки для транспортных средств категории А и М составит 0,65 рублей, для транспортных средств категории В – 1,67 рублей, а для транспорта иных категорий – 3,3 рубля.
Поминутно оплатить можно при помощи нескольких способов:
– через мобильное парковочное приложение "Парковки Санкт-Петербурга";
– по СМС на короткий номер 3065 (оплата данным способом доступна для абонентов МТС, Мегафон и Билайн);
– при помощи устройств самообслуживания и мобильного приложения ПАО "СберБанк", а также через кассы в отделениях банка;
– через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга www.parking.spb.ru;
– через паркомат.
Ранее сообщалось, что Василеостровский район готовится к запуску платной парковки: начался приём заявок на льготные разрешения.
Фото: Piter.TV
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