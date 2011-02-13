В Петербурге заработала поминутная оплата парковки

Заработала поминутная оплата платной парковки. Заплатить за стоянку можно разными способами.

С 1 сентября 2023 года, заработала поминутная оплата стоянки в зоне платной парковки Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Поминутная оплата действует, начиная с первой минуты второго часа размещения автомобиля на платной парковке. Внести плату можно заранее – одновременно с оплатой за первый час стоянки или непосредственно до окончания периода уже оплаченного времени.

Минута стоянки для транспортных средств категории А и М составит 0,65 рублей, для транспортных средств категории В – 1,67 рублей, а для транспорта иных категорий – 3,3 рубля.

Поминутно оплатить можно при помощи нескольких способов:

– через мобильное парковочное приложение "Парковки Санкт-Петербурга";

– по СМС на короткий номер 3065 (оплата данным способом доступна для абонентов МТС, Мегафон и Билайн);

– при помощи устройств самообслуживания и мобильного приложения ПАО "СберБанк", а также через кассы в отделениях банка;

– через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга www.parking.spb.ru;

– через паркомат.

Ранее сообщалось, что Василеостровский район готовится к запуску платной парковки: начался приём заявок на льготные разрешения.

Фото: Piter.TV

