Василеостровский район готовится к запуску платной парковки: начался приём заявок на льготные разрешения

С 1 сентября начался приём заявок от жителей Василеостровского района на льготное парковочное разрешение, которое будет действовать на территории всего района.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга начался приём заявок от местных жителей на получение льготных парковочных разрешений, предоставляющих право бесплатной парковки на всей территории района. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Для желающих получить льготное парковочное разрешение доступны два варианта: можно подать документы лично в любое отделение МФЦ независимо от места жительства, либо оформить заявку дистанционно через портал "Госуслуги Санкт-Петербурга".

Платная парковочная зона в Василеостровском районе начнёт свою работу с 1 ноября текущего года и будет охватывать 118 улиц, включая крупные магистрали, такие как Наличная улица. Важно отметить, что парковка на дорогах от Наличной улицы в сторону намыва останется бесплатной.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отметили рост средней скорости движения транспорта в зоне платной парковки.

Фото: Piter.TV