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В Петербурге отметили рост средней скорости движения транспорта в зоне платной парковки
Сегодня, 10:23
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В Петербурге отметили рост средней скорости движения транспорта в зоне платной парковки

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Скорость движения транспорта в зоне платной парковки в июле выросла до 24,21 км/ч.

В Петербурге отметили рост средней скорости движения транспорта в зоне платной парковки. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Скорость движения транспорта в зоне платной парковки в июле выросла до 24,21 км/ч по сравнению с прошлым годом. В июне показатель составил 24,3 км/ч. Также отмечается, что в целом в Петербурге трассы стали свободнее на 4,3%. Все данные получены Центром транспортного планирования в рамках исполнения задач по мониторингу работы транспортного комплекса.

Ранее мы сообщали, что в Кудрово и Мурино может появиться платная парковка.

Фото: Piter.tv

Теги: платная парковка, рост, санкт-петербург, средняя скорость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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