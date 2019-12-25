В Петербурге произошел сбой при оплате платной парковки

В Петербурге с утра наблюдаются технические сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки. На время неполадок автомобили парковочной инспекции приостановили фиксацию. Об этом рассказали в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".
Причины сбоя выясняются. Как только система заработает, мы сразу же вас проинформирует. Приносим извинения.
СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"
По всем вопросам, касающимся работы парковочного пространства, можно обращаться по номеру: 417-50-00.
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Фото: ВКонтакте/ Комитет по транспорту
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