  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за системы QR-кодов в магазинах и ресторанах Петербурга сократится число посетителей
Сегодня, 15:31
112
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Из-за системы QR-кодов в магазинах и ресторанах Петербурга сократится число посетителей

0 0

Посещаемость магазинов и ресторанов может снизиться на 40-50%. 

С 1 декабря петербургские рестораны, магазины, торговые центры, дома отдыха и отели могут посетить горожане, имеющие QR-код. Эксперты Knight Frank St Petersburg пришли к выводу, что данное ограничение может снизить посещаемость магазинов и ресторанов на 40-50%. 

Эксперты уверены, от ограничений в первую очередь пострадает ресторанный бизнес. Еще до снятия ограничений ряд ресторанов и кафе могут закрыться. 

Падение трафика в объектах стрит-ритейла будет ощутимое. Введение QR-кодов безусловно лучше, чем полный локдаун, но для всех сегментов, попадающих под эти ограничения, это серьёзное испытание на прочность.

Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg:

К убыткам после введения QR-кодов в Петербурге готовятся и сами рестораторы. Они требуют от городских властей пересмотреть систему ограничений.

Фото: Piter.TV

Теги: qr-коды, магазины, рестораны, эксперты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии