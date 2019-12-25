Из-за системы QR-кодов в магазинах и ресторанах Петербурга сократится число посетителей

Посещаемость магазинов и ресторанов может снизиться на 40-50%.

С 1 декабря петербургские рестораны, магазины, торговые центры, дома отдыха и отели могут посетить горожане, имеющие QR-код. Эксперты Knight Frank St Petersburg пришли к выводу, что данное ограничение может снизить посещаемость магазинов и ресторанов на 40-50%.

Эксперты уверены, от ограничений в первую очередь пострадает ресторанный бизнес. Еще до снятия ограничений ряд ресторанов и кафе могут закрыться.

Падение трафика в объектах стрит-ритейла будет ощутимое. Введение QR-кодов безусловно лучше, чем полный локдаун, но для всех сегментов, попадающих под эти ограничения, это серьёзное испытание на прочность. Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg:

К убыткам после введения QR-кодов в Петербурге готовятся и сами рестораторы. Они требуют от городских властей пересмотреть систему ограничений.

Фото: Piter.TV