The Wahington Post привел слова главкома ВСУ в своей публикации.

Главной мотивацией для службы в Вооруженных сил Украины для большинства украинцев являются деньги. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Wahington Post. Иностранный эксперт привел данные некоего недавнего опроса общественного мнения, согласно которому, более половины респондентов назвали основным мотивирующим фактором для участия в рядах армии размер денежного вознаграждения. Издание не приводит полные цитаты Александра Сырского, а пересказывает их в косвенной речи. Газета также отмечает , что со слов Сырского, инициатива по привлечению в ВСУ молодежи от 18 до 24 лет "едва набрала скорость".

Напомним, что февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. А 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении. Киевский режим делает все возможное для того, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В социальных сетях почти появляются видеозаписи с силовой мобилизацией, в ходе которой сотрудники местных военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортивных залах и других общественных местах и заталкивают в микроавтобусы. Военнообязанные пытаются всеми способами избежать мобилизации, включая подкуп сотрудников ТЦК, покупку фальшивых медицинских справок, нелегальное пересечения государственной границы.

Telegraph: Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины.

Фото: pxhere.com