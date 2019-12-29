Сирия сбила подписанный Эрдоганом беспилотник

Обломки дрона сфотографировали местные жители.

Сирия сбила подписанный Реджепом Тайипом Эрдоганом беспилотник. Об этом сообщили через Twitter-аккаунт Steele M. Очевидцы опубликовали фотографию, доказывающую данный инцидент. На обломках дрона можно различить опознавательный знак ВВС Турции. Там же находится личная подпись президента.

Напомним, что днем 2 марта военные Турции начали атаку беспилотниками. Они запустили дроны против правительственных сил Сирии. Благодаря нападению солдаты смогли взять под контроль большую часть территории.

Ранее Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии.

Фото: Twitter/SteeleSyAA

Видео: YouTube/The Guardian, Twitter/SteeleSyAA