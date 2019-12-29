СМИ: Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 с помощью С-200

Истребителю удалось уклониться от удара.

Сирийская армия попыталась сбить истребитель F-16, принадлежащий турецким Военно-воздушным силам (ВВС), своим зенитно-ракетным комплексом С-200. Об этом 4 марта сообщают Al Masdar News.

По информации издания, ракеты нацелили на турецкий истребитель, но о попадании в цель ничего неизвестно. Вероятно, F-16 сумел уклониться от удара и вернулся на авиабазу.

Ранее сирийские силы обстреляли в Идлибе турецких военных, погибли 33 человека. В Минобороны РФ добавили, что войска обстреливали населенный пункт Бехун с террористами, располагающихся в Идлибской зоне. Российская сторона предприняла меры для прекращения сирийского огня и эвакуации погибших и раненых в Турцию.

Ранее Асад заявил, что Сирия не настроена враждебно против Турции.