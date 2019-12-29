Асад заявил, что Сирия не настроена враждебно против Турции

Он назвал турков братским народом

Президент Сирии Башар Асад заявил, что у Сирия не настроена враждебно против Турции. Об этом на рассказал в интервью каналу "Россия-24".

- Какое враждебное действие — большое или малое — Сирия совершила против Турции? - вопрошал глава государства.

По словам Асада, противостояния нет. А есть сирийско-турецкие браки и семьи, "есть жизненные общие интересы".

Президент Сирии добавил, что взаимное проникновение двух культур обусловлено историческим. Поэтому он считает нелогичной возможность серьезных разногласий между Сирией и Турцией.

Асад назвал турков братским народом и добавил, что им не за что погибать в другой стране.

Ранее Сирия сбила подписанный Эрдоганом беспилотник.

Видео: YouTube / MSNBC