Сирия может попросить ВС РФ уйти с аэродрома Камышлы

Переговоры с Москвой могут начаться после перехода провинции Хасеке под контроль центральной власти.

Как стало известно "Коммерсанту", переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть одну из трех их баз. Журналисты газеты уточнили, что речь идет об аэродроме в Камышлы, расположенном в северной части ближневосточного государства. По информации от местного источника, знакомого с ситуацией, переговоры между сторонами по этому вопросу могут начаться после ожидающегося перехода провинции Хасеке, где расположен город Камышлы, из-под контроля курдских формирований в юрисдикцию Центра. Аэродром находится под контролем Москвы с 2019 года.

Мне кажется, русских попросят уйти из Камышлы полностью. Теперь им там нечего делать. источник "Коммерсанта"

Напомним, что вечером 20 января чиновники из Дамаска дали курдским командирам четыре дня на выработку плана по мирной интеграции Хасеке в единые государственные структуры. Сейчас данная земля остается последним оплотом оппозиции. Специалист издания уточнил, что вашингтонская администрация сохранила в северо-восточной части Сирии собственное присутствие, но сократила миссию после отказа от дальнейшей поддержки курдов.

Фото: pxhere.com