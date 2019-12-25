Абу Ахмад ликвидирован около Аль-Бара.

Сирийский беспилотник уничтожил командира протурецких боевиков. Об этом сообщили журналисты из Al Masdar News. В издании рассказали, что дрон арабской армии ликвидировал военнослужащего "Сирийской национальной армии"Ю которая поддерживается турецкой стороной.

В Al Masdar News добавили, что нападение на армию было совершено, когда боевики пересекали населенный пункт Аль-Бара в провинции Идлиб. В это время беспилотник атаковал автомобиль командира первой бригады Абу Ахмада.

Напомним, что в феврале 2020 года ВКС России не позволили турецкой колонне войти на территорию Аль-Бара. Военным пришлось покинуть зону в целях собственной безопасности.

ВОЗ и США заподозрили в провозе оружия под видом гуманитарной помощи Сирии.