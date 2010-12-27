Военным удалось отразить два удара оккупантов.

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску. За последнее время взрывы на территории государства прогремели два раза. Местные жители могли их услышать около 23:15 22 декабря (или в 0:15 по времени Москвы). Об этом сообщили "РИА Новости".

Государственное телевидение Ikhbariya подчеркнуло, что ракеты на Дамаск запущены с оккупированных земель. Один из снарядов приземлился около деревни Акраба в 20 км на юго-востоке от Дамаска. Ранее военным удалось отразить нападение на аэропорт в городе Хама. Там ПВО поразили несколько воздушных целей, которые попытались атаковать военный объект. Также система сбила БПЛА около города Джебла.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сирии повторно испытали российские Су-57.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

