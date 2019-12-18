В Сирии повторно испытали российские Су-57

Истребители успешно завершили тесты.

В Сирии завершился второй этап испытаний российских Су-57 (ранее были известны как ПАК ФА). Истребители пятого поколения успешно "обкатали" на территории Сирии. Об этом "РИА Новостям" сообщил глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Издание ссылается на выступление спикера перед иностранными военными атташе на брифинге.

Проведена их повторная апробация, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены прокомментировал специалист

Напомним, что Су-57 впервые поднялись в воздух еще в 2010 году. Минобороны заказало у разработчиков 76 новых истребителей. Первые серийные поставки самолета в вооруженные силы России должны состояться до конца 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России работают над истребителем шестого поколения.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24