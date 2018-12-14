В России работают над истребителем шестого поколения

Разработчики раскрыли особенности новой модели боевого самолета.

Российские военные ведут работу над истребителями шестого поколения. Об этом заявил генеральный директор государственного НИИ авиационных систем Сергей Хохлов. Специалист рассказал, что основным отличием объектов от предыдущих моделей станет беспилотное управление. При желании посадить управляющего в аппарат можно, но это будет происходить опционально. Остальные параметры будут лишь развивать уже имеющиеся преимущества.

Напомним, что сейчас Россия изготавливает образец Су-57, который относится к самолету пятого поколения. Первые истребители будут переданы под управление Воздушно-космическими силами страны до конца 2019 года. Предприниматели заключили с государством контракт на поставку 76 подобных моделей.

Ранее Piter.tv писал о том, что два Су-34 столкнулись в небе под Липецком.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

