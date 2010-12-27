СМИ: два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта, а при попытке отвернуть истребители столкнулись еще раз.

В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов Cу-34. Истребители столкнулись в воздухе во время тренировочного полета. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта, а при попытке отвернуть истребители столкнулись еще раз. В двигатель одного из летательных аппаратов попали обломки. Несмотря на все повреждения, пилоты смогли посадить самолеты, никто не пострадал.

Обе боевые машины серьезно повреждены. У одного Су-34 повреждена кабина, двигатель и фюзеляж, у второго оторвана законцовка крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Накануне в Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8.

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