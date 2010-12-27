В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

По предварительной информации, самолет пытался совершить жесткую посадку и столкнулся с землей.

В Саратовской области в районе поселка Сокол жёсткую посадку совершил вертолет Ми-8. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Никто не погиб, сейчас на месте ЧП работают сотрудники Минобороны России. Троих военных уже госпитализировл в ближаший военный госпиталь.У всех ожоги, ушибы и множественные травмы.

Предварительная причина падения – при взлете вертолет зацепился винтами о взлетно-посадочную полосу.

Несколько дней назад в Ставрополье разбился штурмовик Су-25.

Фото: Telegram/ Раньше всех. Ну почти.