В Ставрополье ищут пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Известно, что перед происшествием экипаж перестал выходить на связь. Плановый тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Два летчика успели катапультироваться, самолет упал в безлюдном месте. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По предварительным данным, на аэродроме Буденновск проводились учебные полеты. Сейчас вертолет ищет пилотов, об их судьбе пока что ничего не известно.

Известно, что перед происшествием экипаж перестал выходить на связь. Плановый тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.

В этот же день в Шереметьево столкнулись два самолета.