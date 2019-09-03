Видео: в Шереметьево столкнулись два самолета

В одном были пассажиры из Пекина, второй самолет был пустой.

В аэропорту Шереметьево в Москве на поле во время буксировки столкнулись два самолета. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Самолеты принадлежат авиакомпаниям Royal Flight и Аэрофлот. На борту второго самолета находились пассажиры, лайнер должен лететь в Пекин. Второй самолет был пустой. Оба летательных аппарата получили дефекты. Пассажиров эвакуировали.

Насколько серьезные повреждения, оценят эксперты компаний. Пока что ни один из судов отправиться в полет не сможет, проводится проверка по факту ЧП.

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