Минпромторг опроверг отказ от производства укороченной версии SSJ

В будущем возможен запуск авиалайнера на 75 мест.

Минпромторг России продолжит развивать семейство самолетов Sukhoi SuperJet. В будущем возможен запуск укороченной версии SSJ, от которой якобы хотели отказаться. Об этом пишут РИА Новости.

В настоящее время Минпромторг совместно с авиапроизводителями запустил проекты по созданию отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий. При наличии частных вложений и якорного заказа будет запущен авиалайнер на 75 мест.

Ранее появилась информация, что Россия отказалась от производства укороченной версии самолетов Sukhoi SuperJet. Заявлялось, что на такой самолет нет спроса.

Споры вокруг строительства Sukhoi Superjet ведутся с мая, когда самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Шереметьево. В трагедии погиб 41 человек, выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

Видео: YouTube / DW News, HD Melbourne Aviation, iTripReport