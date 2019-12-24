Сирийская армия установила контроль над Джарджаназом и ат-Тахом

Правительственные силы пробираются ближе к точкам с террористами.

Сирийская армия вошла в стратегически важный город Джарджаназ в провинции Идлиб. Населенный пункт находится около трассы от Хаммы до Алеппо. Ранее этот участок считался контролируемой зоной местных боевиков. Об этом сообщили журналисты al-Watan, а также корреспондент "РИА Новостей" с места событий.

В понедельник, 23 декабря армия также прорвали оборонительные укрепления террористов в Эт-Тахе и Абу-Мекке. При этом военные ликвидировали сотни боевиков. Со стороны правительства потери составили 50 убитых и 70 раненых. Сирийцы приблизились к форпосту террористов в Маарет-Наамане.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцам предлагают туры в Сирию.

Видео: YouTube/BBC News