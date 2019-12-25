Вода в Финском заливе прогрелась до +20 градусов

Речь идёт о курортной зоне.

В курортной зоне вода в Финском заливе прогрелась до +17…+20 градусов. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили специалисты ФБГУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Синоптики также добавили, что вода в Неве прогрелась до +17 градусов.

Напомним, аномальная жара установится в период с 19 по 23 июня. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +30 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы. Петербург будет под влиянием антициклона, в связи с чем осадков и сильного ветра не ожидается.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, сколько нужно пить воды во время аномальной жары.

Фото: photocentra.ru