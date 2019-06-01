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Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье перед Новым годом
Сегодня, 14:22
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Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье перед Новым годом

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По его словам, до конца года морозов в регионе не предвидится.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал о погоде в Подмосковье перед Новым годом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам синоптика, до конца года морозов в регионе не предвидится. Он также отметил, что потепление в Подмосковье начнется с 29 декабря, но при этом будут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ильин добавил, что 30 декабря температура поднимется до +4 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: новый год, подмосковье, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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