Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье перед Новым годом

По его словам, до конца года морозов в регионе не предвидится.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал о погоде в Подмосковье перед Новым годом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам синоптика, до конца года морозов в регионе не предвидится. Он также отметил, что потепление в Подмосковье начнется с 29 декабря, но при этом будут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ильин добавил, что 30 декабря температура поднимется до +4 градусов.

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Фото: Piter.tv