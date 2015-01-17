Дизайнер Арнаутов заявил про огромные перспективы для роста в России

Он подчеркнул, что затягивать с самореализацией не стоит.

Дизайнер Макс Арнаутов заявил про огромные перспективы для роста в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам дизайнера, после ухода многих иностранных компаний с местного рынка в стране возникли перспективы для роста творческих людей. Он подчеркнул, что затягивать с самореализацией не стоит. Арнаутов добавил, что тем, кто не видит что-то стоящего на российском рынке, стоит самим стать "отцами-основателями".

Ранее политолог Журавлев заявил, что Сербию пытаются развалить изнутри.

Фото: Piter.tv