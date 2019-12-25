Политолог Журавлев заявил, что Сербию пытаются развалить изнутри

По мнению эксперта, нынешние протесты оппозиции в Белграде происходят по западному сценарию, отработанному многими годами.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что Сербию пытаются развалить изнутри. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, нынешние протесты оппозиции в Белграде происходят по западному сценарию, отработанному многими годами и в других местах. Журавлев отметил, что Западу нужна Сербия в качестве новой колонии, чтобы сохранить свое тотальное преимущество и возможность отдавать приказы. Политолог считает, что стабилизация обстановки в Сербии зависит от решимости властей.

Ранее Песков заявил, что Сербия способна принять все меры для обеспечения безопасности.

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